​Мятежные племена отбили у войск Саудовской Аравии аэропорт

Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Саудовская оппозиционное военно-политическое движение “Ахрар эн-Наджран” (“Свободные граждане Наджрана”) взяло под контроль аэропорт в городе Наджран – столице одноименной провинции на юге Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars.

“После ожесточенных столкновений с вооруженными силами Саудовской Аравии племена, объединившиеся в движение Ахрар, взяли под контроль аэропорт города Наджран на юге королевства”, – говорится в сообщении агентства.

Согласно последним поступающим данным, ВВС Саудовской Аравии бомбят аэропорт.

“Ахрар эн-Наджран” было недавно сформировано мятежными племенами провинции Наджран, вставшими на сторону Йемена в войне против Саудовской Аравии. Движение объявило о независимости провинции от Эр-Рияда и обратилось к Йемену с просьбой оказать содействие в военной подготовке.

В июне “Ахрар эн-Наджран” объявило, что взяло под контроль военную базу королевства в районе аль-Машалия в провинции Наджран и вступило в боестолкновения с саудовскими правительственными войсками в районе Хабаш в 10 км к югу от города.

Население Наджрана традиционно поддерживает тесные контакты с Йеменом. В провинции проживают более 1,6 млн человек, в основном шииты-исмаилиты.