Мятежники пригрозили выйти из предстоящих переговоров по Сирии

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Представители группировок сирийских мятежников предупредили в среду, что откажутся участвовать в межсирийских переговорах, если не будут выполнены требования СБ ООН, касающиеся оказания гуманитарной помощи мирных жителям в Сирии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о положениях резолюции СБ ООН, принятой в конце 2015 года, в которых говорится, что все стороны сирийского конфликта должны обеспечить доступ к гуманитарной помощи всем нуждающимся в ней мирным жителям Сирии.

В сообщениях отмечается, что 33 оппозиционных вооруженных группировки настаивают на выполнении этого пункта до начала межсирйиских переговоров. В частности, среди этих группировок фигурируют "Джейш аль-Ислам" и Свободная сирийская армия.

"Мы отказываемая продолжать переговоры, если этого (оказания гуманитарной помощи - ИФ) не произойдет", - говорится в заявлении мятежников.

Планируется, что межсирийские переговоры стартуют 25 января в Женеве под эгидой ООН.

В середине декабря на встрече представителей различных группировок сирийской оппозиции в Саудовской Аравии удалось сформировать "верховный совет", который выберет делегацию для переговоров с властями Сирии.

В созданный орган вошли 32 человека, они определят состав делегации на переговоры из 15 человек.

Участники встречи заявили о готовности к переговорам с Дамском на основе женевских договоренностей от 2012 года.