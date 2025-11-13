Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    МВФ: Шатдаун негативно повлиял на экономический рост в США

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 20:54
    МВФ: Шатдаун негативно повлиял на экономический рост в США

    Международный валютный фонд (МВФ) считает, что имевшая место в США частичная приостановка работы правительства (шатдаун) оказала негативное влияние на показатели роста ВВП страны в четвертом квартале 2025 года.

    Как передает Report, об этом заявила официальный представитель фонда Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов.

    "Что касается шатдауна, мы ожидаем, что из-за него экономический рост США в четвертом квартале 2025 года, вероятно, будет меньше, чем мы полагали. Будет негативное влияние на четвертый квартал. Это не означает, что будет сокращение [ВВП].. Мы ожидаем, что, вероятно, будет некоторый обратный эффект в первом квартале 2026 года", - отметила Козак.

    Представитель МВФ отметила, что "экономика США в последние несколько лет продемонстрировала устойчивость". "Сейчас мы видим, что напряжение в ней растет. Внутренний спрос снижается, а рост занятости замедляется, - добавила она. - Сочетание замедления иммиграционных потоков, пошлин, более широкой неопределенности относительно дальнейшей политики оказывает негативное влияние на экономическую активность".

    По словам Козак, в стране есть риск роста инфляции, по большей части из-за пошлин.

    Президент США Дональд Трамп вечером 12 ноября подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом, рекордный в истории США шатдаун был преодолен на 43-й день.

    США МВФ шатдаун влияние на экономику
    BVF: Şatdaun ABŞ-nin iqtisadi artımına mənfi təsir edib

    Последние новости

    21:14

    При атаке ВС РФ на Харковщину при попытке эвакуации погибли три человека

    Другие страны
    21:03
    Фото

    ЧМ-2026: Начался матч между Азербайджаном и Исландией

    Футбол
    20:54

    МВФ: Шатдаун негативно повлиял на экономический рост в США

    Другие страны
    20:41

    Самолет с телами 20 турецких военнослужащих вылетел из Тбилиси в Анкару - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    20:33

    Суд Армении оставил бизнесмена Карапетяна под стражей

    В регионе
    20:25

    США и Мексика ввели санкции против игорных заведений, связанных с картелями

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Проектирование ж/д Горадиз-Агбенд завершено на 85%

    Инфраструктура
    20:07

    ЧМ-2026: Объявлены стартовые составы сборных Азербайджана и Исландии

    Футбол
    20:05

    МВД прокомментировало нарушение ПДД автомобилем с дипномерами в Баку

    Происшествия
    Лента новостей