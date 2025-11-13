МВФ: Шатдаун негативно повлиял на экономический рост в США

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что имевшая место в США частичная приостановка работы правительства (шатдаун) оказала негативное влияние на показатели роста ВВП страны в четвертом квартале 2025 года.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель фонда Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов.

"Что касается шатдауна, мы ожидаем, что из-за него экономический рост США в четвертом квартале 2025 года, вероятно, будет меньше, чем мы полагали. Будет негативное влияние на четвертый квартал. Это не означает, что будет сокращение [ВВП].. Мы ожидаем, что, вероятно, будет некоторый обратный эффект в первом квартале 2026 года", - отметила Козак.

Представитель МВФ отметила, что "экономика США в последние несколько лет продемонстрировала устойчивость". "Сейчас мы видим, что напряжение в ней растет. Внутренний спрос снижается, а рост занятости замедляется, - добавила она. - Сочетание замедления иммиграционных потоков, пошлин, более широкой неопределенности относительно дальнейшей политики оказывает негативное влияние на экономическую активность".

По словам Козак, в стране есть риск роста инфляции, по большей части из-за пошлин.

Президент США Дональд Трамп вечером 12 ноября подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом, рекордный в истории США шатдаун был преодолен на 43-й день.