​МВФ отказал Греции в отсрочке платежа

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Греции в неофициальном порядке обращалось к Международному валютному фонду с просьбой перенести сроки частичного погашения задолженности, однако ответ был отрицательным. Как сообщает Report, об этом пишет Financial Times.

В ходе частных обсуждений представителей Греции "убедили не направлять официальный запрос" об отсрочке платежей. Ранее в апреле Афины выплатили МВФ около 450 млн. евро, но 1 мая предстоит следующий платеж - на 195,1 млн. евро, при этом правительству необходимо в те же сроки найти средства на перечисление зарплат госслужащим.

Чиновники МВФ неоднократно повторяли, что продление сроков погашения задолженности возможно только после полного согласования новой программы реформ.