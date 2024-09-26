МВФ одобрил программу финансовой поддержки для Пакистана в размере $7 млрд

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в среду одобрил предоставление Пакистану пакета финансовой помощи в размере 7 млрд долларов в течение 37 месяцев.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в среду одобрил предоставление Пакистану пакета финансовой помощи в размере 7 млрд долларов в течение 37 месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo TV.

По данным источником в Минфинансов страны.

Первый транш в размере 1,1 млрд долларов может быть перечислен в Государственный банк исламской республики к 30 сентября 2024 года.

Переговоры об очередной кредитной программе для Пакистана начались в мае 2024 года. 12 июля Исламабад и МВФ достигли соглашения на уровне персонала о предоставлении 7 млрд долларов в течение 37 месяцев.