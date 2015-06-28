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    ​МВФ не собирается давать Греции отсрочку на погашение кредита

    Греции же надеются решить вопрос после национального референдума

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что отсрочка для Греции по уплате кредита фонду исключена.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, крайний срок уплаты — 30 июня, в Греции же надеются решить вопрос по кредитованию после национального референдума, который должен пройти 5 июля.

    Также Лагард отметила, что референдум в Греции не будет иметь юридической силы, т.к. пройдет после истечения срока погашения кредита.

    «Говоря с юридической точки зрения, речь на референдуме будет идти о предложениях и мерах, которые более не имеют силы», — заявила глава МВФ.

    Ранее сообщалось, что в случае договоренности с кредиторами власти призовут греков проголосовать за кредитную программу.

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