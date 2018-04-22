МВФ назвал четыре главные риски, угрожающих росту мировой экономики

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Главными среднесрочными угрозами для роста мировой экономики являются напряженность как в торговой, так и политической сфере, финансовая уязвимость экономик, а также рекордный уровень внешнего долга, заявили в МВФ

Как передает Report, международный валютно-финансовый комитет (МВФК), совещательный орган Совета управляющих МВФ, констатировал, что рост мировой экономики усилился, однако в среднесрочной перспективе риски для продолжения роста не только сохраняются, что и «смещены в сторону ухудшения». Об этом говорится в коммюнике тридцать седьмого совещания МВФК, опубликованного на сайте МВФ.

«Растущая финансовая уязвимость, увеличивающаяся напряженность в торговле и геополитической сфере, а также самый высокий за всю историю уровень глобального долга угрожают перспективам роста мировой экономики. Неблагоприятные демографические факторы и низкие темпы роста производительности могут снизить потенциал для более высокого и более инклюзивного роста в будущем», — говорится в документе.