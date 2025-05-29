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МВФ достиг предварительной договоренности с Киевом о транше в $500 млн

МВФ достиг предварительной договоренности с Киевом о транше в $500 млн Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти достигли предварительных договоренностей в рамках восьмого обзора экономики страны, после окончательного утверждения которых Киев получит очередной транш в размере $500 млн.
Другие страны
29 мая 2025 г. 19:00
МВФ достиг предварительной договоренности с Киевом о транше в $500 млн

Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти достигли предварительных договоренностей в рамках восьмого обзора экономики страны, после окончательного утверждения которых Киев получит очередной транш в размере $500 млн по линии одобренного в 2023 году механизма расширенного кредитования (EFF).

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении МВФ.

"При условии одобрения Советом исполнительных директоров фонда Украина получит доступ к $0,5 млрд, в результате чего общий объем выплат по кредитной программе составит $10,65 млрд", - отметили в фонде.

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