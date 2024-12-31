МВД Турции: В Сирию после смены власти вернулись свыше 35 тыс. беженцев

Свыше 35 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину из Турции после смены власти в арабской стране.

Свыше 35 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину из Турции после смены власти в арабской стране.

Как передает Report , об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в эфире телекомпании NTV.

"С 8 по 29 декабря в Сирию из Турции вернулись 35 114 беженцев. В день возвращаются порядка 1,7 тыс. человек, в основном в Алеппо", - сказал министр.

Он также сообщил, что в посольстве Турции в Дамаске планируется открыть представительство по делам беженцев.

Отметим, что в Турции насчитывается порядка 2,9 млн сирийских беженцев. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о планах обеспечить возвращение в Сирию порядка 1 млн беженцев, покидавших родину с 2011 года.

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.