МВД Турции: "Убийство посла РФ в Анкаре не является результатом личной инициативы"

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Убийца российского посла в Анкаре Андрея Карлова не был террористом-одиночкой, турецкие власти считают доказанной связь нападавшего со сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Как передает Report, со ссылкой на Анатолийское агентство, такое заявление сделал глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"Мы работаем над тем, чтобы выявить связи террориста внутри Турции и за ее пределами. Сейчас четко определена связь убийцы с террористической организацией ФЕТО. Покушение на посла РФ - это не результат личной инициативы нападавшего", - сказал Сойлу, чьи слова приводит Анатолийское агентство.

Министр сообщил, что следствие уже выяснило "очень важные подробности", но на данном этапе считает нецелесообразным их обнародовать. Работа, по словам Сойлу, идет "в тесной связи с экспертами из России".