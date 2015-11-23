МВД Турции опровергло данные о покушении на лидера прокурдской партии

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "Повреждения автомобиля лидера прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Селахаттина Демирташа вызваны не стрельбой, нападения на него не было".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении полиции провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции.

"Следов от пуль на автомобиле не обнаружено. Согласно произведенной экспертизе, повреждение на автомобиле было получено от удара твердым предметом. Никакого нападения на Демирташа и его автомобиль не было", - говорится в заявлении полиции Диярбакыра.

Однако сопредседатель ПДН Фиген Юксекдаг назвала случившееся "очевидной попыткой убийства".

"Мы проведем экспертизу в независимой лаборатории, чтобы расследовать этот случай, как только органы безопасности вернут нам машину", - сказала она на пресс-конференции в понедельник.

Ранее пресс-служба Демирташа сообщила, что бронированный автомобиль политика подвергся обстрелу, при котором никто не пострадал. Неизвестный якобы произвел выстрел в заднее стекло автомобиля в воскресенье вечером, когда Демирташ проезжал по Диярбакыру.