МВД Турции: Более двух тысяч боевиков РПК уничтожены за 2,5 месяца

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Турецкие силовики уничтожили с момента начала антитеррористической операции в стране более двух тысяч боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью агентству Anadolu министр внутренних дел Турции Селами Алтынок в понедельник.

"Начиная с 22 июля в Турции произошло 2483 теракта. В то же время силы безопасности страны провели 4328 антитеррористических операций, в ходе которых более двух тысяч террористов были уничтожены", - сказал Алтынок.

По его словам, в настоящее время в 231 районе 22 провинций страны введен комендантский час.

"Основная цель введения комендантского часа и других мер - обеспечение безопасности граждан и сохранения их собственности. Мы отделяем граждан от террористов и боремся с последними", - сказал министр.