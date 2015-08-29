​МВД Таджикистана задержало десять подозреваемых в пропаганде идей ИГ

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Таджикистана задержали десятерых жителей города Нурека по подозрению в пропаганде идей "Исламского государства", они могут быть причастны к вывешиванию в Нуреке флагов террористической организации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам в субботу представитель пресс-центра МВД.

По его словам, в городе Нуреке, расположенном в 100 километрах восточнее Душанбе, были замечены черные флаги ИГ.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления МВД по Хатлонской области по подозрению в пропаганде идей "Исламского государства" были задержаны десять жителей Нурека", - сказал он.

Сообщается, что подозреваемые через интернет-сайты держали связь с находящимся в Сирии мужчиной по имени Юнус и действовали по его указаниям о дестабилизации мирной обстановки в Таджикистане. К вывешиванию флагов ИГ мог быть также причастен член Партии исламского возрождения Таджикистана в Нуреке.

"Член Партии исламского возрождения Таджикистана в Нуреке Давлиё Саидов также для выполнения поручений Юнуса, для пропаганды экстремистских идей привлекал своих товарищей по партии в Нуреке. Каждый из них имел свою роль в приобретении черного полотна, его росписи и в водружении этого флага", - сообщил источник в пресс-центре МВД.