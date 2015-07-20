​МВД Таджикистана обеспокоен ростом количества сограждан в рядах ИГ

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Власти Таджикистана озабочены увеличением количества сограждан на стороне террористической группировки «Исламское государство».

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел республики Рамазан Рахимзода.

По его словам, таких граждан насчитывается до 500 человек. Известны их фамилии, генпрокуратурой страны заочно возбуждены уголовные дела. Рахимов уточнил, что, согласно оперативной информации, свыше 100 из них погибли.

Министр призвал провести среди населения разъяснительную работу, привлекая к этому представителей мусульманского духовенства и местных активистов.

Сообщается, что, по данным источников в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана, в настоящее время проверяется информация о переходе в ряды ИГ до полутора тысяч граждан республики.