    МВД Сирии снимет запрет на въезд для миллионов сирийцев

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 16:26
    МВД Сирии снимет запрет на въезд для миллионов сирийцев

    Министерство внутренних дел в переходном правительстве Сирии рассмотрело 8 млн дел о запрете на въезд в страну с февраля текущего года.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МВД Нуреддин аль-Баба, в течение нескольких месяцев ведомство завершит процедуру исключения миллионов сирийцев из списка лиц, которым запрещен въезд на территорию арабской республики.

    По его словам, запреты на въезд "действуют со времен баасистского переворота (государственный переворот в Сирии в 1963 году)".

    "С февраля этого года МВД рассмотрело 8 млн дел о запрете на поездки <...> В течение нескольких месяцев мы завершим задачу по исключению из списка имен миллионов сирийцев, которым в настоящее время запрещен въезд", - сказал он.

    Он пояснил, что МВД проводит работу по выявлению тех, кто попал в черный список по политическим мотивам и не является преступником. При этом аль-Баба отметил, что примерно миллион сирийцев, которые связаны с прежними властями страны, в настоящее время находятся под запретом на въезд.

