МВД Сирии: Новое соглашение по Эс-Сувейде поможет пресечь всевозможные инциденты

В Сирии уверены, что новое соглашение о прекращении огня в городе Эс-Сувейда обеспечит полное прекращение любых вооруженных инцидентов, а контроль над регионом перейдет центральному правительству.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в документе, опубликованным МВД Сирии.

Согласно документу, будет обеспечено "полное и немедленное прекращение всех военных операций". Также будет создан комитета, состоящий из представителей сирийского правительства и духовных лидеров друзов, которые составляют большинство населения в Эс-Сувейде. Новый комитет будет следить за реализацией достигнутых договоренностей.

В документе особо отмечается "полная интеграция Эс-Сувейды в состав сирийского государства", при этом подчеркивается, что гражданским лицам и их имуществу не будет причинен ущерб.

Согласно информации, стороны договорились об освобождении задержанных и расследовании судеб пропавших без вести.

Ранее в среду духовный лидер сирийских друзов Хикмат аль-Хиджри обратился к президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху "и всем, кто имеет влияние в мире" с просьбой "спасти Эс-Сувейду".

Ранее МВД переходного правительства Сирии объявило о достижении нового соглашения о прекращении огня в городе Эс-Сувейда - административном центре одноименной провинции на юге страны.