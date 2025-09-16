Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    МВД Сирии: Новое соглашение по Эс-Сувейде поможет пресечь всевозможные инциденты

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 17:38
    МВД Сирии: Новое соглашение по Эс-Сувейде поможет пресечь всевозможные инциденты

    В Сирии уверены, что новое соглашение о прекращении огня в городе Эс-Сувейда обеспечит полное прекращение любых вооруженных инцидентов, а контроль над регионом перейдет центральному правительству.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в документе, опубликованным МВД Сирии.

    Согласно документу, будет обеспечено "полное и немедленное прекращение всех военных операций". Также будет создан комитета, состоящий из представителей сирийского правительства и духовных лидеров друзов, которые составляют большинство населения в Эс-Сувейде. Новый комитет будет следить за реализацией достигнутых договоренностей.

    В документе особо отмечается "полная интеграция Эс-Сувейды в состав сирийского государства", при этом подчеркивается, что гражданским лицам и их имуществу не будет причинен ущерб. 

    Согласно информации, стороны договорились об освобождении задержанных и расследовании судеб пропавших без вести.

    Ранее в среду духовный лидер сирийских друзов Хикмат аль-Хиджри обратился к президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху "и всем, кто имеет влияние в мире" с просьбой "спасти Эс-Сувейду".

    Ранее МВД переходного правительства Сирии объявило о достижении нового соглашения о прекращении огня в городе Эс-Сувейда - административном центре одноименной провинции на юге страны.

    Сирия Эс-Сувейда Друзы МВД
    Suriyada imzalanacaq yeni saziş insidentlərin qarşısını almağa kömək edəcək

    Последние новости

    18:58

    Матчи еврокубков будут транслироваться на TVNET SPORT и SPORT TV

    Индивидуальные
    18:56

    Объявлена дата премьеры третьей части фильма "Тагиев"

    Искусство
    18:42

    США ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с Ираном

    Другие страны
    18:40

    В Украине призвали к принятию закона, разрешающего депутатам служить в армии на контрактной основе

    Другие страны
    18:35
    Фото

    Состоялась церемония открытия курса "Стратегические исследования и государственное управление обороной"

    Армия
    18:25

    Азербайджан увеличил экспорт нефти в Италию почти на 48%

    Энергетика
    18:13

    Азербайджан и ОАЭ подписали декларацию о стратегическом партнерстве

    Внешняя политика
    18:11

    Президент США: ХАМАС ждут проблемы в случае использования заложников как живого щита

    Другие страны
    18:08
    Фото

    Сахиба Гафарова находится в Малайзии с рабочим визитом

    Милли Меджлис
    Лента новостей