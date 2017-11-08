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    МВД России планирует изменить процедуру въезда граждан из безвизовых стран

    В России будут проводить обязательное дактилоскопирование и фотографирование иностранцев

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел России разрабатывает законопроект, предполагающий обязательное дактилоскопирование и фотографирование иностранцев, прибывших в страну в безвизовом порядке. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в рамках "правительственного часа" министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

    "Законопроект касается иностранцев, прибывших в Россию в безвизовом порядке, и по истечению 30-дневного срока пребывания в нашей стране они обязаны уведомить территориальный орган МВД о фактическом месте своего пребывания. При подаче такого рода уведомления они подлежат обязательной дате регистрации-дактилоскопированию - и фотографированию", - сказал Колокольцев.

    Он добавил, что проект закона сейчас проходит процедуру внутриведомственного согласования.

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