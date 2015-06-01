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    ​МВД Ирака: Уничтожены два "режиссера" "Исламского государства"

    Террористы были причастны к съемкам жестоких казней

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В результате удара с воздуха в провинции Анбар на западе Ирака были уничтожены двое "режиссеров" террористической группировки "Исламское государство". Как сообщает Report со ссылкой на newsru.com, об этом  заявили в МВД Ирака.

    В результате  авиаудара среди десятков убитых террористов ИГ оказались "Абу Мухаммад ас-Сури", известный также как "Аби Самра", и некий "Абу Усама аль-Амрики", причастные к созданию пропагандистских роликов ИГ и съемкам жестоких казней.

    Авиаудар был осуществлен иракскими ВВС. По данным МВД Ирака, были убиты 28 террористов и десятки были ранены.

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