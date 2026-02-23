Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    МВД и СБ Украины предложили ужесточить контроль деятельности Telegram

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 23:31
    МВД и СБ Украины предложили ужесточить контроль деятельности Telegram

    Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины выступили с предложением установить более тщательный контроль над деятельностью платформы Telegram, которая чаще других медиа-ресурсов используется для планирования террористических актов и диверсий.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, с данным предложением выступили министр внутренних дел Игорь Клименко и замглавы СБУ Иван Рудницкий.

    Министр отметил, что телеграм-каналы чаще всего используются для вовлечения лиц в диверсии и террористические акты:

    "Если говорить в процентном соотношении, думаю, что примерно половина (этих случаев - ред.) происходит через Telegram. Регулирование деятельности платформы должно быть поддержано и обществом. Мы должны сделать это, если дело касается нашей безопасности, здравого смысла и обороны. Речь идет о деятельности, которая позволит сократить количество таких преступлений, прежде всего терактов".

