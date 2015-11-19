МВД: Франция не получала данных об организаторе терактов до атак в Париже

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Власти Франции не получали до 16 ноября никакой информации от других европейских стран о том, что подозреваемый в организации терактов в Париже Абдельхамид Абауд находится на территории Европы, заявил министр внутренних дел страны Бернар Казнев, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Со стороны других стран Европы нам не было предоставлено никаких данных о передвижениях Абауда до того, как он попал во Францию", - сказал он.

По его словам, спустя три дня после терактов, министерство внутренних дел Франции получило первую информацию о том, что разведки других стран располагали сведениями о его пребывании в Греции до терактов.