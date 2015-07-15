МВД Франции: Взрывы на заводе близ Марселя, вероятно, были подготовлены злоумышленниками

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ "Взрывы, произошедшие на нефтехимическом заводе близ Марселя на юге Франции, по всей вероятности, были подготовлены злоумышленниками".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил глава МВД Франции Бернар Казнёв, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента).

"Первые данные расследования указывают на то, что речь действительно идет об уголовном деянии, мотивы которого пока не установлены", - сообщил глава внутриполитического ведомства.

Как подчеркнул Казнёв, расследование находится на ранней стадии и окончательные выводы пока делать рано. В ближайшие часы с заявлением по поводу ведущегося следствия выступит прокурор города Экс-ан-Прованс Реми Авон, который руководит действиями следователей.

Ранее Авон заявлял, что в правоохранительных органах "не исключают ни одну из возможных версий происшедшего".

В ночь на вторник на нефтехимическом заводе компании Lyon Dell Basell неподалеку от Марселя на юге Франции практически одновременно произошли два взрыва. В результате произошло возгорание двух резервуаров.