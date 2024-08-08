МВД Франции: В Париже и его окрестностях выросла преступность

Преступность в Париже и его окрестностях выросла за последнюю неделю.
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Согласно данным ведомства, количество краж с применением насилия выросло на 17% по сравнению с предыдущей неделей, краж без применения силы - на 6%, краж в общественном транспорте - на 8%, число случаев нападения выросло на 10%.
В конце прошлой недели глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что с начала Олимпийских игр в Париже задержали 200 человек. В регионе Иль-де-Франс в районе олимпийских объектов размещено 35 тыс. полицейских и жандармов, 18 тыс. военных и несколько тысяч сотрудников частных охранных предприятий.
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.