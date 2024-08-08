МВД Франции: В Париже и его окрестностях выросла преступность

Количество преступлений в Париже и его окрестностях увеличилось за последнюю неделю.

Преступность в Париже и его окрестностях выросла за последнюю неделю.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом сообщает МВД Франции.

Согласно данным ведомства, количество краж с применением насилия выросло на 17% по сравнению с предыдущей неделей, краж без применения силы - на 6%, краж в общественном транспорте - на 8%, число случаев нападения выросло на 10%.

В конце прошлой недели глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что с начала Олимпийских игр в Париже задержали 200 человек. В регионе Иль-де-Франс в районе олимпийских объектов размещено 35 тыс. полицейских и жандармов, 18 тыс. военных и несколько тысяч сотрудников частных охранных предприятий.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.