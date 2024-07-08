МВД Франции: После выборов прошло более 50 протестов, задержаны 14 человек

Более 50 стихийных манифестаций образовалось на улицах Франции после того, как завершился второй тур голосования на выборы в парламент и были оглашены предварительные результаты.
Как передает Report, об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на данные МВД страны.
"В воскресенье вечером состоялась пятьдесят одна спонтанная манифестация", - пишет издание.
Большинство из них прошли мирно, однако имели место стычки с правоохранителями. Так, в Париже полиция применила слезоточивый газ против агрессивных демонстрантов и задержала 14 человек. Легкие ранение получили 13 правоохранителей.
Кроме того, в Нанте полицейский получил ожоги после попадания коктейля Молотова, трое человек были задержаны. Двадцать пять задержаний также было проведено в Ренне, в Лионе участники стихийных манифестаций нанесли ущерб городскому имуществу, сказано в статье.