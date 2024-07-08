О нас

МВД Франции: После выборов прошло более 50 протестов, задержаны 14 человек

МВД Франции: После выборов прошло более 50 протестов, задержаны 14 человек Более 50 стихийных манифестаций образовалось на улицах Франции после того, как завершился второй тур голосования на выборы в парламент и были оглашены предварительные результаты.
Другие страны
8 июля 2024 г. 14:00
МВД Франции: После выборов прошло более 50 протестов, задержаны 14 человек

Более 50 стихийных манифестаций образовалось на улицах Франции после того, как завершился второй тур голосования на выборы в парламент и были оглашены предварительные результаты.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на данные МВД страны.

"В воскресенье вечером состоялась пятьдесят одна спонтанная манифестация", - пишет издание.

Большинство из них прошли мирно, однако имели место стычки с правоохранителями. Так, в Париже полиция применила слезоточивый газ против агрессивных демонстрантов и задержала 14 человек. Легкие ранение получили 13 правоохранителей.

Кроме того, в Нанте полицейский получил ожоги после попадания коктейля Молотова, трое человек были задержаны. Двадцать пять задержаний также было проведено в Ренне, в Лионе участники стихийных манифестаций нанесли ущерб городскому имуществу, сказано в статье.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
2 июля 2024 г. 13:07
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
6 июля 2024 г. 20:17
ЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
ФотоЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
6 июля 2024 г. 01:46
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
6 июля 2024 г. 11:53
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
4 июля 2024 г. 16:20
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
2 июля 2024 г. 11:22
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
2 июля 2024 г. 18:30
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
1 июля 2024 г. 14:58
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
6 июля 2024 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi