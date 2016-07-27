​МВД Баварии: Инициатор взрыва в Ансбахе действовал не один

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Инициатор взрыва в Ансбахе - 27-летний гражданин Сирии - перед взрывом переписывался с кем-то, кто существенно повлиял на произошедшее.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил в среду глава МВД Баварии Йоахим Херманн в рамках заседания регионального кабмина в городе Гмунд-ам-Тегернзее.

По словам министра, непосредственно перед взрывом мужчина общался с неизвестным через интернет-чат. Пока не ясно, имеет ли это общение связь с террористической группировкой "Исламское государство", которая накануне заявила о своей ответственности за взрыв. Подозреваемый сириец активно переписывался в чате с кем-то, кто "имел сильное влияние на произошедшее".

Согласно результатам психологического обследования, уже в начале 2015 года было ясно, что мужчина имеет склонность к суициду, отметил министр.

"Можно предположить, что свое самоубийство он захочет сделать как можно более заметным", - процитировал министр результаты психологического обследования.

В ночь на понедельник в баварском городе Ансбах прогремел взрыв возле места проведения музыкального фестиваля, в момент взрыва около 2,5 тысячи людей шли домой. В результате взрыва погиб один человек - 27-летний выходец из Сирии.