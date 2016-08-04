МВД Австрии получило письма с угрозами терактов

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ МВД Австрии получило сообщения о якобы готовящихся терактах против отделений полиции в ряде федеральных земель страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, правоохранительные органы предполагают, что угрозы исходят от террористов.

В МВД также отметили, что расследованием инцидента занялась Федеральная служба по защите конституции и борьбе с терроризмом.

По их данным, сообщения были направлены с подставного адреса электронной почты, с которого уже приходили аналогичные угрозы.

В то же время в ведомстве считают, что оснований для паники нет, хотя и признают, что подобные сообщения в любом случае являются причиной для проявления осторожности.