Мужчина, захвативший заложников в кафе Мельбурна, сдался полиции

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженный мужчина, удерживавший двух женщин в кафе австралийского города Мельбурн, сдался полиции, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По словам представителя полиции штата Гленна Веира (Glenn Weir), после переговоров, которые длились более восьми часов, мужчина сдался полиции и отпустил обеих женщин.

По словам представителя полиции, переговоры прошли успешно, хотя это и заняло много времени. В данный момент полиция допрашивает злоумышленника.