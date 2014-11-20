​Мужчина задержан при попытке проникнуть в Белый дом

Как передает Report, об этом сообщает Associated Pressсо ссылкой на секретную службу США.
Как отмечается, 41-летний Ар Джей Кафим был задержан после того, как подошел к офицеру и сказал, что «некто в штате Айова сказал ему пойти в Белый дом».
После этого мужчина показал агентам секретной службы свой автомобиль, припаркованный неподалеку. В машине были обнаружены винтовка, боеприпасы и нож.
Задержанному предъявлено обвинение в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook