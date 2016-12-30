Мужчина убил жену и покончил с собой на парковке университета в США

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Мужчина убил свою жену, после чего совершил самоубийство на парковке в университете американского штата Юта, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Инцидент произошел на парковке университетского студенческого городка, где также расположены десятки офисов компаний и научных отделов университета.

По данным полиции, 25-летний мужчина застрелил свою 23-летнюю супругу, а затем покончил с собой.

Прибывший на место происшествия наряд полиции, обнаружил тело женщины и мужчину в тяжелом состоянии. Позднее он скончался в больнице.