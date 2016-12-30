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    Мужчина убил жену и покончил с собой на парковке университета в США

    Инцидент произошел на парковке в университете штата Юта

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Мужчина убил свою жену, после чего совершил самоубийство на парковке в университете американского штата Юта, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Инцидент произошел на парковке университетского студенческого городка, где также расположены десятки офисов компаний и научных отделов университета.

    По данным полиции, 25-летний мужчина застрелил свою 23-летнюю супругу, а затем покончил с собой. 

    Прибывший на место происшествия наряд полиции, обнаружил тело женщины и мужчину в тяжелом состоянии. Позднее он скончался в больнице.

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