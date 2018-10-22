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    Мужчина совершил суицид на собственной свадьбе в городе Днепр

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ На Украине 30-летний житель города Днепр (бывший Днепропетровск) покончил с собой во время праздничного банкета, передает передает Report со ссылкой на Ura.ru. 

    В тот момент, когда гости и невеста веселились за столом, мужчина вышел в коридор покурить. Забеспокоившись из-за долгого отсутствия жениха, друзья пошли его искать и нашли тело несчастного со следами самоубийства. Полиция опрашивает гостей свадьбы. 

    Невеста, ставшая вдовой, рассказала, что конфликтов с молодым мужем у нее не было. Причина произошедшего до сих пор неизвестна.

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