Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Миннесоте

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина в ночь на воскресенье напал с ножом на посетителей торгового центра города Сент-Клауд в штате Миннесота и ранил как минимум восьмерых человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Полиция застрелила подозреваемого в здании торгового центра. Нескольких раненных посетителей госпитализировали.

По предварительным данным, нападавший был одет в форму полиции и охраны магазина.

Также поступали сведения о звуках выстрелов в здании во время нападения.