Опрос: Мусульмане Франции подвергаются расовой и религиозной дискриминации

Французский институт общественного мнения (IFOP) провел опрос среди населения страны.

Как сообщает французское бюро Report, по результатам опроса, во Франции 4 из каждых 10 мусульман подвергаются расовой и религиозной дискриминации.

Отмечается, что 42% мусульман во Франции хотя бы раз в жизни стали жертвами дискриминации из-за религии, к которой они принадлежат. 28% из них столкнулись с дискриминацией во время полицейского надзора, 24%- на работе и 22% - при обыске квартир.

Согласно опросу, живущие во Франции мусульманские женщины чаще сталкиваются с дискриминацией, нежели мужчины. Таким образом, 45% женщин и 35% мужчин стали жертвами дискриминации. 60% покрытых мусульманок заявили, что подвергались дискриминации по крайней мере один раз в жизни, а 37% сказали, что подверглись оскорблениям.