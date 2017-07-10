Мусульмане Европы организовали "Марш против терроризма"

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Имамы различных стран Европы организовали "Марш мусульман против терроризма".

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, инициатор акции – франко-тунисский имам Хасен Шалгуми, известный критик исламского фундаментализма, выступающий за диалог религий и культур. Цель акции – донести до европейцев мысль, что террористы не имеют ничего общего с настоящим исламом.

Автобус с имамами, участвующими в «марше» по странам Европы, уже прибыл в Берлин, где участники акции посетили место, где 19 декабря прошлого года выходец из Туниса Анис Амри убил 12 человек.

После Берлина марш, в котором кроме мусульман также принимают участие христиане, иудеи и атеисты, направится в другие города, где имели место террористические атаки, в том числе в Брюссель, Париж, Ниццу и Лондон.

Акция продлится до 14 июля.