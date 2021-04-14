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Мухаммад Ашраф Гани провел переговоры с президентом США

Мухаммад Ашраф Гани провел переговоры с президентом США Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что созвонился с американским лидером Джо Байденом
Другие страны
14 апреля 2021 г. 21:45
Мухаммад Ашраф Гани провел переговоры с президентом США
Мухаммад Ашраф Гани

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что созвонился с американским лидером Джо Байденом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, стороны обсудили вывод войск США из страны к сентябрю.

"Сегодня у меня состоялся телефонный разговор с президентом Байденом, в ходе которого мы обсудили решение США вывести свои войска из Афганистана к началу сентября. Исламская Республика Афганистан уважает решение США, и мы будем работать с нашими партнерами из США, чтобы обеспечить плавный переход. По мере того, как мы переходим к следующему этапу нашего партнерства, мы продолжим работать с нашими партнерами из США и НАТО, чтобы продолжить осуществление мирных усилий", - написал Гани в Twitter.

По словам Гани, силы безопасности и обороны Афганистана "в полной мере способны защитить свой народ и страну".

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Версия на азербайджанском языке Əşrəf Qani Cozef Baydenlə ABŞ qoşunlarının Əfqanıstandan çıxarılmasını müzakirə etdi

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