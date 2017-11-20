Мугабе в своём телеобращении не стал объявлять об уходе в отставку - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Президент Зимбабве Роберт Мугабе в своём первом телеобращении после того, как военные взяли его под домашний арест, не стал объявлять об уходе в отставку.
Как передает Report, об этом сoобщает Associated Press.
Он также заявил, что события прошедшей недели не представляют угрозы конституции страны или его власти как главе государства.
Источник, близкий к переговорам с Мугабе, заявлял, что президент согласился уйти в отставку.
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Президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился оставить пост президента.
Как передает Report, об этом сообщает Sputnik.
Отметим, что он также был отстранен от поста председателя правящей партии Зимбабве.
News DepartmentАвтор новости
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