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Мозговой имплант от Neuralink вживили третьему человеку

Мозговой имплант от Neuralink вживили третьему человеку Мозговой имплант от компании Neuralink успешно вживили третьему человеку и планируется вживить еще 20-30 людям в 2025 году.
Другие страны
11 января 2025 г. 15:40
Мозговой имплант от Neuralink вживили третьему человеку

Мозговой имплант от компании Neuralink успешно вживили третьему человеку и планируется вживить еще 20-30 людям в 2025 году.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

Основатель Neuralink Маск ранее заявлял, что в будущем использование людьми мозговых имплантов компании станет нормой жизни.

"У нас сейчас три человека с вживленными имплантами Neuralink, и все они хорошо работают... Мы ожидаем 20-30 пациентов с управляемыми имплантами Neuralink в этом году", - заявил Маск.

В августе 2024 года компания Neuralink сообщала, что второй участник эксперимента компании по вживлению чипа в мозг может создавать 3D-объекты силой мысли с помощью импланта.

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Версия на английском языке Musk says Neuralink implanted third patient with brain device

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