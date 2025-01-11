Мозговой имплант от Neuralink вживили третьему человеку

Мозговой имплант от компании Neuralink успешно вживили третьему человеку и планируется вживить еще 20-30 людям в 2025 году.

Мозговой имплант от компании Neuralink успешно вживили третьему человеку и планируется вживить еще 20-30 людям в 2025 году.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

Основатель Neuralink Маск ранее заявлял, что в будущем использование людьми мозговых имплантов компании станет нормой жизни.

"У нас сейчас три человека с вживленными имплантами Neuralink, и все они хорошо работают... Мы ожидаем 20-30 пациентов с управляемыми имплантами Neuralink в этом году", - заявил Маск.

В августе 2024 года компания Neuralink сообщала, что второй участник эксперимента компании по вживлению чипа в мозг может создавать 3D-объекты силой мысли с помощью импланта.