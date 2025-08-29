    Ильхам Алиев Украина ШОС банки экспорт

    Москва считает нецелесообразным раскрывать детали переговоров Путина и Трампа на Аляске

    Другие страны
    • 29 августа, 2025
    • 14:28
    Москва считает нецелесообразным раскрывать детали переговоров Путина и Трампа на Аляске

    Россия не считает целесообразным раскрывать детали переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа по вопросу украинского урегулирования.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Глубоко обсуждалась (на переговорах в Аляске - ред.) тема украинского урегулирования. Но мы считаем, что какие-либо детали выдавать нецелесообразно, ибо в интересах урегулирования сейчас важно вести работу в дискретном режиме", - сказал Песков журналистам.

    Он добавил: "Мы сознательно сами не раскрываем всех деталей беседы двух президентов, которая состоялась на Аляске".

    Песков добавил, что встреча Путина и Трампа была своевременной, содержательной и очень конструктивной.

    Дмитрий Песков   Владимир Путин   Дональд Трамп   Аляска   переговоры   Украина  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Moskva Alyaskadakı danışıqlarının təfərrüatlarını açıqlamağı məqsədəuyğun hesab etmir
    Английская версия Английская версия
    Moscow deems disclosure of Alaska talks inadvisable

    Последние новости

    15:12

    В Агдаме производство обуви выросло в 20 раз

    Промышленность
    15:05

    В Сербии перехватили конверт с патронами, адресованный главе МВД

    Другие страны
    15:03

    Ташкент и Астана намерены углублять сотрудничество в сфере нефтегазодобычи

    Энергетика
    15:00

    Представитель АФФА: Цель WFLP - развитие навыков женщин на руководящих должностях

    Футбол
    14:59

    Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос об установлении дипотношений

    Другие страны
    14:53

    Украина атаковала нефтяной объект в Брянске

    Другие страны
    14:50

    МИД Швеции вызвал посла России

    Другие страны
    14:43

    Генсек: Азербайджан является активным партнером по диалогу ШОС

    Политика
    14:28

    Москва считает нецелесообразным раскрывать детали переговоров Путина и Трампа на Аляске

    Другие страны
    Лента новостей