Москва считает нецелесообразным раскрывать детали переговоров Путина и Трампа на Аляске

Россия не считает целесообразным раскрывать детали переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа по вопросу украинского урегулирования.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Глубоко обсуждалась (на переговорах в Аляске - ред.) тема украинского урегулирования. Но мы считаем, что какие-либо детали выдавать нецелесообразно, ибо в интересах урегулирования сейчас важно вести работу в дискретном режиме", - сказал Песков журналистам.

Он добавил: "Мы сознательно сами не раскрываем всех деталей беседы двух президентов, которая состоялась на Аляске".

Песков добавил, что встреча Путина и Трампа была своевременной, содержательной и очень конструктивной.