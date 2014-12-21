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    Москва рассчитывает, что казнь россиянина в Пакистане не состоится

    Cмертный приговор Ахласу Ахлаку, обвиняемому по делу о покушении на экс-президента Первеза Мушаррафа, может быть приведен в исполнение сегодня

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Посольство РФ в Пакистане рассчитывает, что смертный приговор россиянину Ахласу Ахлаку не будет приведен в исполнение, заявил представитель посольства РФ в Пакистане Вадим Зайцев.Ранее Зайцев сообщил, что смертный приговор россиянину Ахласу Ахлаку, обвиняемому по делу о покушении на экс-президента этой страны Первеза Мушаррафа, может быть приведен в исполнение в воскресенье.

    "Мы поддерживаем контакты с тюрьмой, где он содержится, и с властями, включая МИД и МВД Пакистана. С нашей стороны (предприняты) все необходимые действия. Мы рассчитываем, что приговор не будет приведен в исполнение", - сказал Зайцев.

    Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что Ахлак Ахлас родился в Волгограде в русско-пакистанской семье. Он вырос в России, позже переехал в Пакистан, чтобы помочь отцу в бизнесе. В декабре 2003 года Ахласа обвинили в причастности к покушению на жизнь президента Пакистана Первеза Мушаррафа и приговорили к смертной казни.

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