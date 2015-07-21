Москва представила в Совбез ООН проект резолюции по MH17

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Россия представила в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по крушению "Боинга" компании Malaysian Airlines, выполнявшего рейс MH17 и сбитого над восточной Украиной.
Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что в своем проекте резолюции Россия настаивает на том, что виновные в крушении "Боинга" должны понести ответственность, однако исключает проведение международного трибунала.
Также в проекте резолюции, представленном Москвой, выражается озабоченность ходом расследования. Ведущая его группа экспертов не обеспечивает "достаточной прозрачности в его организации и методах работы, что может негативно повлиять на его исход", - говорится в проекте резолюции.
В проекте резолюции Москва предлагает генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну в течение двух недель представить предложения по "шагам, которые бы усилили роль ООН в поддержке расследования" и высказывается за назначение организацией спецуполномоченного по инциденту.
17 июня президент России Владимир Путин лично выступил против создания трибунала по катастрофе малайзийского "Боинга" на востоке Украины.
Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля прошлого года.
С точки зрения стран Запада, существует достаточно доказательств того, что самолет был сбит из ракетной установки типа "Бук", которую Россия предоставила пророссийским вооруженным формированиям на востоке Украины. Россия это отрицает.
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