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    Москва потребовала от Лондона сократить штат сотрудников дипучреждений в России

    В свою очередь МИД Великобритании назвал ожидаемыми и вызывающими сожаление российские меры

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ МИД России предписал Великобритании в течение месяца уравнять численность сотрудников британских дипучреджений в России со штатом российских дипучреждений в Великобритании, передает Report со ссылкой на сайт российского внешнеполитического ведомства.

    "30 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, которому был заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств", - говорится в сообщении.

    В министерстве британского посла проинформировали, что в качестве ответной меры Великобритания должна в течение месяца в рамках сокращений привести суммарное количество работников своего посольства и генеральных консульств в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании.

    В свою очередь МИД Великобритании назвал ожидаемыми и вызывающими сожаление российские меры, согласно которым Лондон за месяц должен уравнять количество работников дипмиссий в РФ с числом российских дипломатов в Соединенном Королевстве. 

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