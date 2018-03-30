Москва потребовала от Лондона сократить штат сотрудников дипучреждений в России

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ МИД России предписал Великобритании в течение месяца уравнять численность сотрудников британских дипучреджений в России со штатом российских дипучреждений в Великобритании, передает Report со ссылкой на сайт российского внешнеполитического ведомства.

"30 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, которому был заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств", - говорится в сообщении.

В министерстве британского посла проинформировали, что в качестве ответной меры Великобритания должна в течение месяца в рамках сокращений привести суммарное количество работников своего посольства и генеральных консульств в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании.

В свою очередь МИД Великобритании назвал ожидаемыми и вызывающими сожаление российские меры, согласно которым Лондон за месяц должен уравнять количество работников дипмиссий в РФ с числом российских дипломатов в Соединенном Королевстве.