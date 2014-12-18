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    МИД РФ: Москва надеется, что США осознают бесперспективность санкций

    МИД РФ выразил надежду, что Вашингтон осознает бесперспективность санкционного давления

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ МИД РФ выразил надежду, что Вашингтон осознает бесперспективность санкционного давления на другие страны, как это было с Кубой.

    "Характерно, что президент США признал безрезультатность многолетних попыток "изоляции" Кубы. Остается надеяться, что в Вашингтоне быстрее осознают бесперспективность аналогичного санкционного давления на другие страны", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

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