МИД РФ: Москва надеется, что США осознают бесперспективность санкций

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ МИД РФ выразил надежду, что Вашингтон осознает бесперспективность санкционного давления на другие страны, как это было с Кубой.

"Характерно, что президент США признал безрезультатность многолетних попыток "изоляции" Кубы. Остается надеяться, что в Вашингтоне быстрее осознают бесперспективность аналогичного санкционного давления на другие страны", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".