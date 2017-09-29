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    В результате взрыва у мечети в Кабуле погибли шестеро, 20 ранены - ОБНОВЛЕНО

    Взрывное устройство в столичном районе Гала Фатхуллах привел в действие террорист-смертник© REUTERS

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва у мечети в Кабуле достигло 6, 20 человек получили ранения, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    *** 13:56

    Мощный взрыв произошел сегодня в столице Афганистана, сообщает Report со ссылкой на Tolo News.

    По словам очевидцев, взрывное устройство в районе Гала Фатхуллах привел в действие террорист-смертник, в результате чего погиб один человек, ранены трое.

    В свою очередь агентство "Синьхуа" сообщает, что инцидент произошел рядом с мечетью.

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