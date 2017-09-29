В результате взрыва у мечети в Кабуле погибли шестеро, 20 ранены - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва у мечети в Кабуле достигло 6, 20 человек получили ранения, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

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Мощный взрыв произошел сегодня в столице Афганистана, сообщает Report со ссылкой на Tolo News.

По словам очевидцев, взрывное устройство в районе Гала Фатхуллах привел в действие террорист-смертник, в результате чего погиб один человек, ранены трое.

В свою очередь агентство "Синьхуа" сообщает, что инцидент произошел рядом с мечетью.