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    Мощность венгерской АЭС "Пакш" снижена из-за неисправности

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 11:13
    Мощность венгерской АЭС Пакш снижена из-за неисправности

    Мощность работы второго энергоблока атомной электростанции "Пакш" в Венгрии снижена из-за неисправности механического оборудования.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные госкорпорации MVM.

    Отмечается, что мощность была снижена на 150 мегаватт при штатных 2 тыс. мегаватт. Ранее оператор АЭС уже снижал мощность станции из-за рекордного падения уровня воды в Дунае, обеспечивающей охлаждение различных систем станции.

    АЭС в Пакше, расположенная на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, обеспечивает 45% вырабатываемой и 36% потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.

    АЭС Пакш Венгрия
    Macarıstanın "Pakş" AES-in gücü nasazlıq səbəbindən azaldılıb

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