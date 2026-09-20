Мощность венгерской АЭС "Пакш" снижена из-за неисправности
Другие страны
- 20 сентября, 2026
- 11:13
Мощность работы второго энергоблока атомной электростанции "Пакш" в Венгрии снижена из-за неисправности механического оборудования.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные госкорпорации MVM.
Отмечается, что мощность была снижена на 150 мегаватт при штатных 2 тыс. мегаватт. Ранее оператор АЭС уже снижал мощность станции из-за рекордного падения уровня воды в Дунае, обеспечивающей охлаждение различных систем станции.
АЭС в Пакше, расположенная на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, обеспечивает 45% вырабатываемой и 36% потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.
Последние новости
14:58
В Агдаме в колодце обнаружили тело мужчиныПроисшествия
14:49
Беллингем согласовал новый контракт с "Реалом"Футбол
14:34
Сербия высвободит часть запасов дизеля для предотвращения роста ценДругие страны
14:32
В Минобороны Турции поздравили Азербайджан с Днем государственного суверенитетаВнешняя политика
14:24
Посольство Турции: Чтим память наших братьев, отдавших жизни за суверенитет АзербайджанаВнешняя политика
14:17
Масим Мамедов находится с визитом в КитаеВнешняя политика
14:09
Макрон и Карни обсудят укрепление экономических и оборонных связейДругие страны
13:49
Во Франции стоимость дизеля достигла рекордно высокой отметкиДругие страны
13:35