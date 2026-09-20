Мощность венгерской АЭС "Пакш" снижена из-за неисправности

Мощность работы второго энергоблока атомной электростанции "Пакш" в Венгрии снижена из-за неисправности механического оборудования.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные госкорпорации MVM.

Отмечается, что мощность была снижена на 150 мегаватт при штатных 2 тыс. мегаватт. Ранее оператор АЭС уже снижал мощность станции из-за рекордного падения уровня воды в Дунае, обеспечивающей охлаждение различных систем станции.

АЭС в Пакше, расположенная на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, обеспечивает 45% вырабатываемой и 36% потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.