Мощное торнадо в Миссури привело к гибели четырех человек

Четыре человека погибли в результате торнадо, обрушившегося на Сент-Луис, штат Миссури.

Четыре человека погибли в результате торнадо, обрушившегося на Сент-Луис, штат Миссури.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Post.

Издание отмечает, что непогода нанесла огромный ущерб городу, упавшие деревья повредили линии электропередач.

"Торнадо стал частью масштабной стихии, охватившей несколько штатов и переместившейся через Средний Запад, вызвав крупный град, разрушительные ветры и торнадо, в том числе несколько очень сильных", - говорится в материале.

По сообщению властей, торнадо оставил после себя огромный след в виде вырванных с корнем деревьев, поврежденных линий электропередач и рухнувших зданий.

По словам комиссара пожарной охраны Сент-Луиса Денниса Дженкерсона, непогода повредила около 20 квадратных гектаров города. Власти призывают жителей держаться подальше от дорог и пострадавших районов, в городе объявлен комендантский час до 6:00 (14:00 по бакинскому времени).