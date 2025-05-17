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Мощное торнадо в Миссури привело к гибели четырех человек

Мощное торнадо в Миссури привело к гибели четырех человек Четыре человека погибли в результате торнадо, обрушившегося на Сент-Луис, штат Миссури.
Другие страны
17 мая 2025 г. 08:16
Мощное торнадо в Миссури привело к гибели четырех человек

Четыре человека погибли в результате торнадо, обрушившегося на Сент-Луис, штат Миссури.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Post.

Издание отмечает, что непогода нанесла огромный ущерб городу, упавшие деревья повредили линии электропередач.

"Торнадо стал частью масштабной стихии, охватившей несколько штатов и переместившейся через Средний Запад, вызвав крупный град, разрушительные ветры и торнадо, в том числе несколько очень сильных", - говорится в материале.

По сообщению властей, торнадо оставил после себя огромный след в виде вырванных с корнем деревьев, поврежденных линий электропередач и рухнувших зданий.

По словам комиссара пожарной охраны Сент-Луиса Денниса Дженкерсона, непогода повредила около 20 квадратных гектаров города. Власти призывают жителей держаться подальше от дорог и пострадавших районов, в городе объявлен комендантский час до 6:00 (14:00 по бакинскому времени).

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Версия на английском языке At least 7 people dead in wake of severe storms in Missouri

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