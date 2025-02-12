Мощная ракетная атака на города Украины

12 февраля нанесены мощные ракетные удары по нескольким городам Украины, включая столицу Киев.
Как сообщили восточноевропейскому бюро Report в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, 6 баллистических ракет уничтожены в воздухе.
"Шесть ракет были запущены из Брянской области России и 1 - из Крыма. Сбито 6 баллистических ракет "Искандер-М". Также совершены атаки 123 беспилотниками, 71 из которых сбит, еще 40 БПЛА нейтрализованы без каких-либо негативных последствий", говорится в информации.
В результате атаки пострадали Киевская, Днепропетровская (Кривой Рог), Сумская, Полтавская и Черниговская области.
Сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Павел Петров сообщил Report, что больше всего ударов пришлось на Киев: "В Оболонском районе в результате ударов погиб один человек, четверо получили ранения, в том числе 9-летний ребенок, который на данный момент находится в больнице. Пожары также потушены, взрывоопасные части ракет обезвреживаются".