Мощная ракетная атака на города Украины

12 февраля нанесены мощные ракетные удары по нескольким городам Украины, включая столицу Киев.

12 февраля нанесены мощные ракетные удары по нескольким городам Украины, включая столицу Киев.

Как сообщили восточноевропейскому бюро Report в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, 6 баллистических ракет уничтожены в воздухе.

"Шесть ракет были запущены из Брянской области России и 1 - из Крыма. Сбито 6 баллистических ракет "Искандер-М". Также совершены атаки 123 беспилотниками, 71 из которых сбит, еще 40 БПЛА нейтрализованы без каких-либо негативных последствий", говорится в информации.

В результате атаки пострадали Киевская, Днепропетровская (Кривой Рог), Сумская, Полтавская и Черниговская области.

Сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Павел Петров сообщил Report, что больше всего ударов пришлось на Киев: "В Оболонском районе в результате ударов погиб один человек, четверо получили ранения, в том числе 9-летний ребенок, который на данный момент находится в больнице. Пожары также потушены, взрывоопасные части ракет обезвреживаются".