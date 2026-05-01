Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Другие страны
    • 01 мая, 2026
    • 10:23
    Морской терминал в Туапсе загорелся после украинской атаки

    Территория морского терминала в Туапсе (Россия) подверглась атаке украинскими беспилотниками, в результате чего произошел пожар.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края в Telegram.

    "В Туапсе в результате украинской атаки БПЛА произошло возгорание на территории морского терминала", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что пострадавших нет.

    К ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники.

    Российско-украинский конфликт Туапсе Морской терминал Пожар (возгорание) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Россия
    Ukrayna Tuapsedəki terminala zərbə endirib

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей