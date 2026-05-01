Морской терминал в Туапсе загорелся после украинской атаки

Территория морского терминала в Туапсе (Россия) подверглась атаке украинскими беспилотниками, в результате чего произошел пожар.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края в Telegram.

"В Туапсе в результате украинской атаки БПЛА произошло возгорание на территории морского терминала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет.

К ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники.