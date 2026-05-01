Морской терминал в Туапсе загорелся после украинской атаки
Другие страны
- 01 мая, 2026
- 10:23
Территория морского терминала в Туапсе (Россия) подверглась атаке украинскими беспилотниками, в результате чего произошел пожар.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края в Telegram.
"В Туапсе в результате украинской атаки БПЛА произошло возгорание на территории морского терминала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет.
К ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники.
