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    Морские суда и авиация продолжат поиски пропавшего в Японском море сейнера "Восток"

    В операции задействованы спасательный буксир «Спасатель Заборщиков», теплоход «Кунашир», траулер «Океан»

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Операция по поиску пропавшего 25 января в Японском море рыболовецкого судна «Восток», , на борту которого находились двое азербайджанцев, продолжатся в воскресенье с привлечением морских судов и авиации.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщают представители морского спасательно-координационного центра во Владивостоке.

    В воскресенье к поискам планируется снова подключить авиацию.

    В операции задействованы спасательный буксир «Спасатель Заборщиков», теплоход «Кунашир», траулер «Океан».

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