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    Момени: Техническая делегация вновь прибудет в Катар для переговоров по иранским пилотам

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 13:57
    Момени: Техническая делегация вновь прибудет в Катар для переговоров по иранским пилотам

    Министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени провел в Дохе встречи с катарскими официальными лицами, обсудив вопросы безопасности, борьбу с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

    Как передает Report, об этом сообщает Pars Today.

    По словам Момени, стороны также обсудили сотрудничество береговой охраны и договорились провести экспертную встречу по вопросам безопасности после его визита.

    Кроме того, стороны рассмотрели торговые отношения, упрощение визового режима и ситуацию в регионе.

    Отдельно Момени отметил, что в ходе встреч обсуждалась судьба иранских пилотов, по утверждению иранской стороны, попавших в плен в период эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    "По вопросу иранских пилотов состоялись переговоры. Было решено, что техническая делегация вновь прибудет для продолжения работы и проведения встреч", - сказал министр.

    Эскандар Момени Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Катар
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