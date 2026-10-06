Момени: Техническая делегация вновь прибудет в Катар для переговоров по иранским пилотам

Министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени провел в Дохе встречи с катарскими официальными лицами, обсудив вопросы безопасности, борьбу с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Как передает Report, об этом сообщает Pars Today.

По словам Момени, стороны также обсудили сотрудничество береговой охраны и договорились провести экспертную встречу по вопросам безопасности после его визита.

Кроме того, стороны рассмотрели торговые отношения, упрощение визового режима и ситуацию в регионе.

Отдельно Момени отметил, что в ходе встреч обсуждалась судьба иранских пилотов, по утверждению иранской стороны, попавших в плен в период эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"По вопросу иранских пилотов состоялись переговоры. Было решено, что техническая делегация вновь прибудет для продолжения работы и проведения встреч", - сказал министр.