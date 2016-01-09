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    МОМ: Более миллиона мигрантов прибыло в Германию в прошлом году

    В первую неделю нового года 46 человек утонули при попытке пересечь Средиземное море

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В первую неделю нового года 46 человек утонули при попытке пересечь Средиземное море. Как сообщает Report, об этом заявили в Международной организации по миграции (МОМ),

    "Это очень большой показатель для одной лишь недели. Это больше, чем за весь первый месяц прошлого года и за три месяца 2014-го. Поэтому эти цифры вызывают у нас большую озабоченность", - сказал представитель МОМ Джоел Милман. 

    По словам Милмана, в прошлом году Германия приняла более миллиона мигрантов. Около полумиллиона человек обратились с прошением о политическом убежище в этой стране.

    Треть обратившихся - выходцы из западных Балкан: Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии и других стран этого региона.

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