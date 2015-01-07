Молодой человек в США застрелил трех членов своей семьи

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Молодой человек в американском штате Джорджия застрелил трех членов своей семьи, включая 12-летнюю сестру, после чего покончил с собой.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в жилом доме в округе Полдинг. Как сообщает местная газета Atlanta Journal-Constitution, 21-летний Феликс Альмонте (Felix Almonte), который был пасынком младшего сержанта местной полиции Сэма Дрискелла (Sam Driskell), взял его пистолет и застрелил самого сержанта, свою мать, а также 12-летнюю сестру. После этого молодой человек, по мнению властей, застрелился.

Как заявили коллеги Дрискелла, он не пришел на работу во вторник. После этого они решили поехать к нему домой и узнать, что случилось. Прибыв на место, они нашли тела четырех человек.

Мотив молодого человека неизвестен. Ведется расследования.

В конце декабря аналогичный случай произошел в Канаде, где неизвестный мужчина застрелил восемь человек, после чего покончил с собой. Инцидент произошел в провинции Альберта.