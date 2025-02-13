Молдова закроет Российский культурный центр

МИД Молдовы заявил о расторжении соглашения с РФ о функционировании культурных центров, считая ответственной российскую сторону за падение беспилотников на территории республики.

В Молдове будет закрыт Российский центр науки и культуры.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Молдовы.

"МИД принял решение об односторонней денонсации молдавско-российского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 г. После завершения процедуры расторжения соглашения Российский культурный центр прекратит свою деятельность в нашей стране", - подчеркивает ведомство.

В четверг в МИД Молдовы был вызван российский посол в Кишиневе Олег Озеров, ему была вручена соответствующая нота.

МИД сообщил, что Кишинев принял такое решение в ответ на нарушения воздушного пространства Молдовы российскими беспилотниками, которые представляют серьезную угрозу национальной безопасности страны.